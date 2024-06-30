«Он боится»: сенатор о нежелании Зеленского вести прямые переговоры с РФ Сенатор Цеков: Россия не собирается вести переговоры с Киевом через посредников

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Очевидно, что президент Украины Владимир Зеленский боится вести прямые переговоры с Владимиром Путиным, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что Киев готов вести переговоры с Москвой только через посредников.

Очевидно, что он боится прямых переговоров с Владимиром Путиным. Зеленский надеется получить какую-то поддержку от страны-посредника, а может, их будет и несколько. Я понимаю, что Зеленский выбрал абсолютно идиотское решение и громогласно о нем объявил. Его убедили в том, что Украина одержит победу на поле боя. Только реальность показала, что Украина вовсе не побеждает. Поэтому придумали некую модель переговоров через посредников, — сказал Цеков.

По мнению сенатора, чтобы конфликт завершился, Украина должна провести переговоры с Россией без вмешательства других стран. Он также заявил о том, что Зеленский — нелегитимный президент.

Он нелегитимен, поэтому встает вопрос — захотим ли мы с ним говорить. С истинными представителями Украины, наверное, мы переговорим, а вот с самим Зеленским я бы, честно говоря, не разговаривал вообще. После всего того, что он сделал в отношении российского и украинского народов, — отметил Цеков.

Сенатор также добавил, что, несмотря на закон, запрещающий Зеленскому вести переговоры с Россией, при непосредственном диалоге между Киевом и Москвой могут быть найдены формы, которые сделают эти договоренности легитимными.

Но сначала надо выйти на разговор, и опять же — без посредников. Максимум — другая страна может предоставить площадку для переговоров. И это должна быть абсолютно нейтральная страна, которая не запятнала себя поддержкой нынешней украинской власти. Такие государства есть, — заключил Цеков.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Зеленский лукавит, говоря о намерении Киева предоставить «мирный план» урегулирования конфликтной ситуации до конца 2024 года. По его мнению, ни Зеленский, ни его окружение не заинтересованы в завершении боевых действий, так как они являются единственным способом удержаться у власти.