Охота на ведьм: история Салемского процесса

Фото: wikipedia.org

22 сентября 1692 года в американском провинциальном городке Салем неподалеку от Бостона массовым повешением завершился, наверное, самый знаменитый процесс охоты на ведьм. Этой истории посвящено множество книг, документальных и художественных фильмов и сериалов. Но слишком часто Салемский процесс оказывается искажен либо в угоду штампам массовой культуры, либо под диктатом идеологии. Попробуем разобраться, что происходило в Салеме на самом деле.

Пуритане в Америке

В конце XVII века жизнь в североамериканских колониях была несладкой. С одной стороны, конечно, колонисты почти не платили никаких налогов, которыми облагало англичан правительство в Лондоне. Земля была плодородна, и ее хватало всем. С другой стороны, малоосвоенные территории по соседству с индейскими племенами всегда были источником смертельной опасности — постоянные набеги туземцев воспитали в колонистах ощущение фатализма: «Бог даст, выживем, не даст — погибнем».

На это ощущение мимолетности жизни накладывались религиозные убеждения эмигрантов: большинство обитателей Салема были пуританами — членами радикальной протестантской секты. Эти люди даже на фоне остальных протестантов отличались особым фанатизмом.

Пуритане отрицали иерархию англиканской церкви, не признавали священников, жаждали претерпеть муки за свою веру, чтобы в награду оказаться в раю. Их девизом были слова «страдающий — побеждает». Они отрицали мирские радости и призывали проводить всю жизнь в неустанных трудах и молитвах.

Конечно же, подобный образ жизни сектантов вызывал в Англии непонимание: вроде бы нормальные англичане, но отказываются выпить кружечку пива холодным вечером, запрещают танцы, да и власть короля не признают, что уж совсем никуда не годится. В общем, пуританам, чтобы спасти свою жизнь и сохранить веру, приходилось садиться на корабли и отправляться в Северную Америку, где на их религиозные и политические убеждения не обращали внимания.

Это стало одной из самых главных причин появления колоний Новой Англии, где большая часть населения была сектантами разной степени радикальности. Объединяло их одно — фанатичная вера, ощущение того, что конец света и Страшный суд состоятся буквально на днях.

Фото: Ганс Мемлинг Архангел Михаил

А еще — иррациональный ужас перед колдовством и черной магией. Все они бежали от греховного мира Старого Света в Новый Свет, где должен был воссиять свет истинной веры. Но для этого требовалось уничтожить всех нечистых, заключивших сделку с Сатаной.

Пуритане ссылались на Библию, где в Книге Исхода говорилось: «Ворожей не оставляй в живых». Следовательно, всякий изобличенный в колдовстве должен быть казнен. Согласно библейской доктрине и убеждениям протестантов XVII столетия, большая часть тех, кто занимается колдовством, — женщины, ведь они слабы духом и более греховны по своей природе (именно Ева соблазнила Адама попробовать плод райского древа), а поэтому часто вступают в связь с демоническими силами.

XVI–XVII века стали эпохой внезапно вспыхнувшей охоты на ведьм. Костры и виселицы для ворожей стояли по всей Европе. Добралась эта «мода» и до американских колоний, где в 1647 году была казнена «колдунья» Элис Янг, затем та же участь постигла Лидию Гилберт, Мэри Джонсон, Кэтрин Харрисон и других несчастных, пока новый губернатор колонии Массачусетс Джон Уинтроп не остановил суды и расправы.

В колониях охотно раскупали книги, посвященные процессам над ведьмами, где подробно описывалось, как выявить колдунью и затем добиться признания в занятиях черной магией. Одним из авторов таких трудов был преподобный Коттон Мэзер из Бостона, который еще появится в нашей истории.

Такова была ситуация в колониях перед Салемским процессом.

Вопреки широко распространенному заблуждению, большую часть ведьмовских процессов устроили совсем не католики. Католическая церковь вообще отрицала колдовство, считая его суеверием. Инквизиция боролась не с магами, а с еретиками. Католики поощряли изучение богословия, поддерживали научную картину мира, многие выдающиеся ученые и Средних веков, и Нового времени были священниками или монахами.

Зато протестанты охотно искали колдунов, подвергая подозреваемых пыткам и казням. Когда охота на ведьм превратилась в массовую истерию, католические Испания и Италия оказались не затронуты этой заразой. В преимущественно католической Франции число осужденных было невелико и сосредотачивалось в протестантских районах страны. Зато в Германии, Швейцарии, Фландрии, Англии и Шотландии охота на ведьм шла полным ходом.

Фото: wikipedia.org «Ведьмин дом» в Салеме (построен не позднее 1642 года, здесь жил судья Корвин, отправивший на эшафот 19 «ведьм»)

«Одержимые»

История Салемского процесса началась с того, что дочь и племянница деревенского пастора Пэрриса Элизабет Пэррис и Абигейл Уильямс начали вести себя очень странно. Они могли внезапно закричать, их тела изгибались, принимая неестественные позы, девочки катались по полу и жаловались, что страдают от невидимых игл, вонзающихся в плоть. Когда благочестивый Сэмюэл Пэррис попытался помочь несчастным, прочтя молитву, они визжали и затыкали уши.

По всем признакам тех времен, это была одержимость дьяволом. Отношение к беснованию в протестантизме в то время было сложное, пуритане признавали возможность того, что человек может оказаться под властью демонов, но отрицали практику экзорцизма, изгнания злых сил, которая существовала в католичестве и православии.

Поэтому требовалось понять, какой злой маг виновен в том, что невинные дети оказались в лапах бесов. А затем уничтожить его и спасти пострадавших девочек. Обитатели деревни Салем, близ города Салем, вдохновляемые священником Пэррисом, задались вопросом, кто виноват.

Кстати, что такое священник у пуритан? Эта секта отрицала священство и настоятелями храмов, а также главами церковных общин там становились простые прихожане, которых на общем собрании избирали пасторами. От них требовалась лишь истовая вера и умение читать. Богословское образование приветствовалось, но обязательным условием не являлось. Поэтому большая часть протестантских священников, особенно в колониях, где ученых людей вообще было маловато, являлись плохо образованными фанатиками веры, которые были готовы пожертвовать свою жизнь ради уничтожения чернокнижников.

Положение в Салеме осложнялось тем, что пастор Пэррис был чрезмерно суровым священником. Он принял пост в селении, наполненном множеством конфликтов, и не нашел ничего лучшего, чем начать преследовать тех селян, кто, по его мнению, вел грешную жизнь.

Сэмюэл Пэррис тщательно выискивал тех, кто нарушает закон Божий, и налагал на них тяжелые покаяния, независимо от общественного положения «грешников». Это еще больше осложнило отношения внутри поселения, где колонисты стали подозревать друг друга в нехорошем, заниматься доносительством, сводя старые счеты. Дело осложнялось тем, что, приехав в Америку первыми, колонисты-пуритане с большим недоверием относились к новым переселенцам-англиканам, считая их плохими христианами.

Фото: Ohde/Global Look Press

Свидетель

Доктор Уильям Григгс, которого в Салеме считали человеком очень ученым и верным христианином, осмотрел девочек и вынес авторитетное заключение: телесно Элизабет и Абигейл совершенно здоровы, а значит, их непонятное поведение стало следствием одержимости. Вскоре появились еще две одержимые: Энни Патнем и Элизабет Хаббард.

В деревне началась настоящая истерика, ведь оказалось, что среди мирных жителей скрывается злая ведьма, которая околдовывает детей. От пастора Пэрриса и доктора Григгса потребовали немедленно найти виновных. Следствие тогда велось очень просто — смотрели, кто из односельчан вызывает больше всего подозрений.

Поэтому первыми обвиняемыми стали Сара Гуд и Сара Осборн. Сара Гуд вообще-то происходила из богатой и уважаемой семьи, но ее отец, владелец трактира и большого участка земли, покончил жизнь самоубийством (чем обрек свою душу на вечные муки). Завещания он не оставил, так что Сар лишилась всего имущества и была вынуждена влачить нищенское существование, побираясь у церкви. Ее считали странной, ведь женщина бродила по Салему, постоянно что-то бормоча.

Сара Осборн, напротив, была неплохо обеспечена. Правда, ее муж внезапно умер, а Осборн вышла замуж за безвестного ирландского эмигранта, бывшего простым наемным рабочим. Возмущение салемцев вызвал тот факт, что Сара не отдала ферму сыновьям покойного мужа, а забрала себе. Ее обвиняли в алчности, да и ирландцев в тогдашней Америке за людей не считали.

Схваченные и посаженные под замок Гуд и Осборн категорически отрицали связь с дьяволом. Явных доказательств найти не смогли, и, возможно, обвинение рассыпалось бы само собой, как внезапно в допросах всплыло имя Титубы, рабыни пастора Пэрриса. Она была индианкой, привезенной с острова Барбадос, где, как всем известно, среди рабов была распространена зловещая религия вуду.

Арестованная Титуба немедленно призналась во всем. Она сообщила деревенским следователям, что решила околдовать девочек в отместку за жестокое обращение хозяина — пастора Пэрриса.

Фото: Социальные сети Титуба и дети

Рассказано было очень много: про то, как Титуба обучалась колдовству на Барбадосе, про связь с дьяволом, который приходил к ней наяву. При этом рабыня полностью отрицала обвинения в колдовстве, утверждая, что сама была околдована и стала безвольным орудием Сатаны.

Титуба, быстро догадавшись, что является самой ценной свидетельницей, старалась любой ценой оттянуть приговор и поэтому оклеветала множество женщин Салема. Ведь каждая новая подозреваемая делала показания Титубы все более важными. Пока не завершилось следствие по всем ведьмам, рабыня могла быть уверена в своей безопасности.

Суд

В течение весны 1692 года в Салеме было арестовано более двух десятков местных жителей, среди них уже оказались не только женщины, но и мужчины. Истерия достигла такого масштаба, что одну женщину, выразившую сомнение в виновности подозреваемых, также обвинили в колдовстве и бросили за решетку.

В мае дело имело столь серьезный резонанс в обществе, что губернатор колонии Массачусетс сэр Уильям Фипс назначил судей по делу о салемских ведьмах и поручил им проверить собранные материалы обвинения, а также вынести приговор. Главным судьей стал Уильям Стоутон, не имевший юридического образования, зато бывший протестантским богословом и занимавший высокую должность вице-губернатора.

Когда начался суд, Стоутон решил, что если девочкам являлся дьявол в облике односельчан, то это значит, что обвиняемые дали согласие на использование своего облика ради причинения зла. Такую теологическую казуистику было невозможно опровергнуть.

Фото: wikipedia.org Уильям Стоутон

Одного свидетельства хватало, чтобы «уличить» обвиняемого в сделке с Сатаной и отправить на казнь. Для обвинения использовался даже средневековый обычай «Божьего суда»: когда у жертвы начинался припадок одержимости, ей завязывали глаза и по очереди подводили подозреваемых — если приступ прекращался, считалось, что это работа демона, сидящего в человеке. Сара Осборн не дожила до вынесения приговора и умерла в тюрьме.

Зато Сару Гуд отправили на виселицу, где она прокляла судебного чиновника Николаса Нойеса, который особенно усердствовал в выбивании показаний. Перед казнью Гуд родила ребенка, также умершего в тюрьме.

Казни

В течение всего лета выносили приговоры и шли повешения. В августе на виселицу попал даже преподобный Джордж Берроуз, священник, отличавшийся необыкновенной силой — он поднимал мушкет, весивший примерно 4,5 кг, вставив палец в ствол ружья. К тому же Берроуз был радикалом даже по меркам протестантов, отрицал крещение в детстве (отчего не крестил своих детей) и причастие. Это был явный знак связи с демонами, а поэтому суд был непреклонен. Стоя на эшафоте, Берроуз громогласно прочитал молитву «Отче наш» — ведь считалось, что одержимый бесами не сможет произносить святые слова. Это произвело большое впечатление на народ, но казнь все равно состоялась.

Современник салемских событий Роберт Калеф так описывал происходившее:

Мистера Берроуза вместе с другими преступниками везли на телеге по улицам Салема на казнь. Берроуз произнес речь для свидетельства своей невиновности с такими торжественными и серьезными выражениями, которые вызывали восхищение всех присутствующих. Его молитва была так красива и произнесена с таким спокойствием, с таким пылом духа, что это было очень трогательно и вызвало слезы у многих. Могло даже показаться, что зрители будут мешать исполнению. Обвинители сказали, что сам дьявол стоял поблизости и шептал Берроузу, что надо говорить. Как только его повесили, мистер Коттон Мэзер, сев на лошадь, обратился к народу, заявив, что Берроуз не был настоящим священником. <...> Тело Берроуза стащили в яму между скалами глубиной около двух футов; с него стянули рубашку и штаны, а на нижнюю часть тела надели старые одеяния одного из казненных.

Один из обвиняемых, фермер Джайлз Кори, категорически отказался выступать на процессе и свидетельствовать против себя и своей жены. Ему было уже 80 лет, но это не помешало судейским чиновникам назначить отказнику пытку — раздавливание тяжелыми каменными плитами, которые помещались на грудь обвиняемого.

Во время пытки шериф даже вставал на плиты и прыгал на них, чтобы увеличить мучения Кори, но старик на все требования признаться отвечал одно: «Добавьте еще камней!» Три дня продолжалась страшная пытка, 19 сентября Кори умер. Его жена была казнена нескольким днями позже. Жители Бостона говорили, что шериф Корвин, пытавший фермера, умер от сердечного приступа, когда призрак Кори явился к нему. В наши дни рассказывают, что призрак старика по сей день появляется в городе Бостон перед самыми страшными бедствиями.

Фото: wikipedia.org Давление на Джайлза Кори

22 сентября 1692 года повесили последних восьмерых обвиняемых. Коттон Мэзер, наблюдая за висевшими телами, удовлетворенно заметил, что это восемь пылающих головней, вытащенных прямо из ада. В октябре губернатор Фипс распустил суд. Коттон Мэзер написал подробный отчет о Салемском процессе, названный «Чудеса невидимого мира», в котором оправдывал все, что произошло, и объяснял необходимость самой строгой кары колдунов. Из арестованных по салемскому делу лишь четверо избежали наказания. Ветеран войны с индейцами, храбрец капитан Олден сбежал из тюрьмы, а женщины Хоар, Брэдбери и Фолкнер получили отсрочку исполнения приговора, который так и не привели в исполнение.

Самая загадочная судьба оказалась у Титубы, с показаний которой началась вся эта история. Ее почему-то не осудили и продержали в тюрьме до весны 1693 года. Арестованную рабыню выкупил неизвестный человек, увез из Бостона, после чего всякие следы Титубы теряются. В современной Америке Титубу объявили негритянкой, а также сделали жертвой «расовой ненависти» белых, хотя она, в отличие от оклеветанных жертв, спасла свою жизнь.

Уже через несколько лет после завершения суда его участники стали публично заявлять, что допустили ужасную ошибку и наказали невиновных. В 1702 году подсудимые были оправданы посмертно, а их семьям выплатили компенсацию. В 1706 году, спустя 13 лет после окончания судебного процесса, одна из первых «жертв колдовства» Элизабет Патнем объявила о том, что ее показания и свидетельства других девочек, «страдающих» от одержимости, были придуманы ими по наущению дьявола. В наши дни историки, изучающие дела Салемского ведьмовского процесса, склоняются к мысли, что это было сочетанием массовой истерии со стремлением свести старые счеты с соседями.

Ну а город Бостон по сей день получает неплохие прибыли от множества туристов, которые приезжают туда, чтобы своими глазами взглянуть на памятное место, где происходил суд над самыми знаменитыми «ведьмами» Америки.