Стало известно, сколько россиян смотрели поздравление Путина с Новым годом Mediascope: новогоднее обращение Путина смотрели 44,6% зрителей

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Обращение президента РФ Владимира Путина в новогоднюю ночь смотрели 44,6% российских телезрителей, следует из данных исследования Mediascope. Этот показатель меньше, чем в 2021 и 2020 годах, когда поздравление Путина смотрели 45,1% и 45,5% зрительской аудитории соответственно, передает РБК. Но в 2019 и 2018 годах новогоднее выступление президента смотрели еще меньше — 44% и 43,6% соответственно.

Чаще всего россияне смотрели выступление главы государства на Первом канале (14,3%) и канале «Россия» (9,8%). Также Первый канал набрал у экранов 12,5% аудитории праздничным шоу «Новогодняя ночь на Первом». Только после полуночи шоу продолжили смотреть 7,8% телезрителей. «Голубой огонек на Шаболовке» по каналу «Россия» до полуночи смотрели 9,6%, и 7,4% населения страны продолжили смотреть его после поздравления президента.

Исследование проводилось в крупных городах России с населением более 100 тысяч человек.

Путин 31 декабря отказался от традиционного новогоднего обращения на фоне Кремля и выступил с поздравлением в окружении российских военных. 26 декабря президент шутил, что отметит Новый год в кругу семьи и «посмотрит обращение президента».