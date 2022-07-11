«Ничего не происходит»: зачем в Госдуме назначили внеочередное заседание Депутаты уверяют, что выходят с каникул из-за текущих вопросов

Фото: duma.gov.ru

Заседание Госдумы РФ

Совет Госдумы назначил внеочередное заседание нижней палаты на 15 июля. Для этого депутаты выйдут на работу после завершения весенней сессии, последнее заседание которой прошло 7 июля. Сами парламентарии говорят, что ничего экстраординарного на неожиданном заседании не случится, об этом же говорит и опубликованная программа заседания. Однако не все верят, что всё пройдет спокойно.

Широкое обсуждение внеочередного заседания Госдумы возникло сразу после объявления о его назначении. Нижняя палата официально завершила свою весеннюю сессию еще 7 июля, а фактически — 6 июля. В тот день были приняты многие законопроекты, в том числе внесенные правительством. Наиболее резонансный из них касался «мобилизации» экономики.

После этого нижняя палата должна была уйти на перерыв и снова начать работу только осенью. Однако всего спустя четыре дня спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что планируется 15 июля провести внеочередное пленарное заседание нижней палаты. Для этого 11 июля состоялось внеочередное же заседание Совета Госдумы, где это решение утвердили.

На заседание Совета Думы многие депутаты даже не успели приехать в столицу из регионов, куда они уехали в рамках региональной недели. Однако все опрошенные NEWS.ru парламентарии намерены вернуться к 15 июля на пленарное заседание.

Более того, председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко уже заявил, что верхняя палата готова провести дополнительное заседание в тот же день, если потребуется. Правда, председатель СФ Валентина Матвиенко успела ответить: парламент не будет собираться, если у коллег из нижней палаты не появится вопросов в компетенции Совета Федерации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Совет Федерации

Необходимость проведения внеочередного заседания с самого начала объяснялась наличием большого количества вопросов, «требующих неотложного решения» — «в том числе правительственных инициатив». О том же после заседания Совета Думы заявил РБК справедливоросс Олег Нилов, по словам которого депутаты рассмотрят законопроекты, «которые нужно срочно принимать».

Другие депутаты говорят то же самое. Первый зампред думского комитета по госстроительству Юрий Синельщиков (КПРФ) сказал NEWS.ru, что правительство внесло много законопроектов. Однако он уверен, что депутаты не смогут рассмотреть их все: «это надо новую сессию открывать».

Видимо, какие-то самые важные будут отобраны, которые срочно, — сказал он.

Зампред комитета по информполитике Александр Ющенко тоже рассказал NEWS.ru, что «никакой интриги» нет — «просто есть несколько законов, которые, видимо, необходимы в рамках нынешней общей ситуации».

Абсолютно текущие истории. Что-то не успели, экономические какие-то законы. Точно нет ничего сверхъестественного, — подчеркнул он.

СМИ со ссылками на источники пишут, что никаких неожиданностей на заседании Госдумы случиться не должно. По данным «Коммерсанта», мероприятие не будет связано с военной операцией, а источники государственных ТАСС и РИА Новостей говорит о принятии экономических мер поддержки.

В повестке прошедшего Совета Думы тоже нет никаких экстраординарных тем. Среди прочего депутаты обсуждали отказ от прозрачности в деятельности спецслужб — «например, сроки и последовательность госконтроля в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации устанавливаются нормативными актами ФСБ, СВР и т. д. в закрытом доступе», — объясняет политолог Илья Гращенков.

Скорее всего, просто идет подготовка к «скрытой мобилизации», — высказал предположение эксперт. Он считает, что в результате некоторые госзакупки могут быть засекречены.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Государственная дума РФ

В то же время политолог заявил, что отдельные радикалы допускают появление в повестке к 15 июля каких-то новых тем для обсуждения. Некоторые эксперты и наблюдатели тоже ожидают радикальных изменений.

Лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров, например, считает, что Госдуму в этот день посетит президент Владимир Путин с важным объявлением. В анонимных Telegram-каналах пишут о возможных перестановках в правительстве и кадровых решениях, а в соцсетях и вовсе опасаются введения чрезвычайного или военного положения в стране. Впрочем, последнее предположение беспочвенно: Госдума не уполномочена на принятие таких решений, объяснила в Telegram политолог Екатерина Шульман (признана Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента).