Нежданный губернаторопад

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев / Фото Владимир Сергеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин не стал ждать окончания военной операции на Украине. Пока одни эксперты спорили о том, отменят или нет губернаторские выборы, а другие знатоки политических кулис уверяли свою идеологическую паству в том, что до окончания военной операции на Украине никакие административные передвижения просто невозможны, начался давно ожидавшийся губернаторопад.

И дело даже не в том, что четверо региональных начальников, обременённые многими проблемами, уже подали в отставку, а ещё один после серии областных скандалов заранее заявил об отказе от своего выдвижения на очередной срок. Причём о саратовском главе Валерии Радаеве уверенно заявляли, что он, как доверенный политик своего влиятельного земляка и спикера Госдумы Вячеслава Володина, пост свой сохранит, а потому его отставка особенно показательна.

Собственно, пока в политическое небытие уходят губернаторы-аутсайдеры, находившиеся на дне любых рейтингов, оценивавших достижения глав регионов. Но в целом такие первые «незапланированные» отставки — серьёзный сигнал остальным начальникам. Фактически обществу дали понять, что военные действия, во-первых, спишут далеко не всё. А потому на такую крайне сомнительную традицию не стоит и надеяться. А, во-вторых, борьба с украинским нацизмом и введённые против России тысячи разного рода рестрикций не только не отменяют активизации внутренней многоплановой политики, а наоборот, предъявляют к её акторам куда более жёсткие требования.

Президент Российской Федерации Владимир Путин kremlin.ru

Более того, стало в очередной раз очевидно, что откладывать кадровые решения на потом становится бессмысленной потерей времени и даже чревато опасными осложнениями. Поскольку цена неэффективности возрастает, а косность, коррупция и желание выжидать до бесконечности (мол, как бы чего не вышло) не менее опасные противники, чем украинские нацбаты и их западные покровители-снабженцы.

Фактически в условиях форсирования импортозамещения губернаторы получили дополнительный ясный сигнал: демонстрация лояльности вертикали власти, организация разного рода патриотических и духоподъёмных мероприятий не могут заменить реальных экономических достижений, оперативного решения вопросов создания дополнительных рабочих мест, принятия мер по смягчению негативных социальных последствий для населения. Одно не исключает, а дополняет другое.

Между тем те же лесные пожары, которые охватывают сибирские регионы, уничтожают целые жилые посёлки, фактически превращая тех же красноярцев в таких же беженцев, как и жителей Мариуполя, — не менее разрушительное зло, чем военные действия. Более того, эту проблему обещали давно решить. Глава Красноярского края Александр Усс в своё время уже был вынужден извиняться за своё предложение не тушить огненные штормы в малонаселённых районах Восточной Сибири. Но в этом году опять пожары, опять потери, людское горе и странные объяснения губернатора, что виноваты в нынешней катастрофе сильные ветра, которые привели к перебоям в электроснабжении. И это тоже война.

Губернатор Красноярского края Александр Усс kremlin.ru

Сезон отставок сразу после празднования Великой Победы только начинается. Людям не стали осложнять празднования кадровыми потрясениями. Но в свете таких кадровых подвижек в ином свете видится возникшая дискуссия тележурналиста Владимира Соловьёва и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который в ответ на вполне резонные претензии к царящим в области идеологическим трендам не нашёл ничего лучшего, как предложить оппоненту «следить за своим языком».

Словом, как и следует из традиции, Россия сосредотачивается. И работа начинается с укрепления регионального фундамента.