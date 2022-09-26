«Нет системности»: депутат Госдумы о перегибах в военкоматах Депутат Госдумы Нилов объяснил перегибы в военкоматах отсутствием гибкости и системности

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов объяснил NEWS.ru перегибы в военкоматах отсутствием гибкости и системности. Он отметил, что мобилизация в России не проводилась с 1941 года и к вопросу частичной мобилизации следует подходить очень тщательно.

Но, к сожалению, сейчас нет гибкости и нет системности в подходе к данному вопросу. Отсюда все эти сбои и напряжение, — пояснил депутат.

Он также отметил, что допущенные перегибы на местах сейчас решаются в том числе на уровне губернаторов. В комитете по труду, в свою очередь, стараются работать лично с каждым обращением граждан и оказывать им всю необходимую и возможную помощь.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал случаи нарушения указа главы государства о частичной мобилизации и выразил надежду на то, что все ошибки при призыве будут исправлены.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков создал комиссии в военкоматах для борьбы с перегибами частичной мобилизации, и с каждым случаем власти будут разбираться отдельно. Указом Клычкова были созданы листы единого образца для обращений граждан, с указанием в них ФИО, адреса и телефона для связи, где мобилизованные смогут высказать свои пожелания.