«Недруг хуже врага»: Захарова ответила на обращение Байдена к россиянам Захарова заявила о «недругах», комментируя обращение Байдена к россиянам

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Мария Захарова

Запад и НАТО являются для россиян «недругами», а это гораздо хуже, чем враг. Такое мнение высказала в личном Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обращение президента США Джо Байден в адрес российских граждан, которое тот сделал в ходе своего выступления в Польше. Американский лидер, в частности, отметил, что Запад не рассматривает россиян в качестве своих врагов.

В русском языке есть замечательное слово «недруг». Оно хуже, чем враг, — написала Захарова.

В ходе своего выступления во время визита в Польшу 21 февраля президент США Джо Байден сказал, что Вашингтон и Европа не стремятся к уничтожению России или установлению контроля над ней. Он также подчеркнул, что не считает россиян врагами США. Таким образом он ответил на заявление российского лидера Владимира Путина о том, что специальная военная операция на Украине носит «вынужденный храктер».

В феврале прошлого года, до начала военной операции на Украине, президент США уже обращался к россиянам. Тогда он заверил, что американцы не угрожают России и не хотят дестабилизации. Байден также отметил, что не верит, будто граждане РФ хотят войны, и выразил согласие с предложением России решать ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем.