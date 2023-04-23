«Не забудем, не простим»: Лавров об отказе США выдать визы журналистам РФ Лавров заявил, что отказ США выдать визы журналистам из РФ показывает их отношение к свободе слова

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Отказ США от выдачи виз российским журналистам для участия в работе СБ ООН показали цену их заявлениям о защите свободы слова, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Москва не забудет и не простит этот шаг.

Самое главное, будьте уверены: не забудем, не простим <> В общем-то, [страна] сделала глупость, ну и показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова, о доступе к информации и так далее, — заявил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что понимал, что американские коллеги «славятся» подобными вещами, но был уверен, что все будет иначе, ведь ране к подобным шагам было привлечено большое количество внимания. Лавров признал, что ошибся.

Министр иностранных дел добавил, что страна, называющая себя самой сильной, умной, свободной и справедливой струсила. При этом Лавров подчеркнул, что МИД РФ придется работать за российских журналистов, которым не выдали американские визы, "больше энергии проявлять, прикладывать больше сил, чтобы донести правду до мирового сообщества".

Ранее представитель РФ Ирина Тяжлова сообщила, что американские власти отказались выдавать визы российским делегатам. Дипломат подчеркнула, что они планировали принять участие в деятельности рабочей группы по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН.