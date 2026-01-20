«Не выглядит радостным»: в России подкололи Стармера после обвинений Трампа Дмитриев: будущее Стармера не выглядит радостным после обвинений Трампа

Будущее премьер-министра Великобритании Кира Стармера «не выглядит радостным», заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. Таким образом он прокомментировал обвинения президента США Дональда Трампа в адрес Лондона из-за решения передать Маврикию остров Диего-Гарсия.

Будущее Стармера не выглядит слишком радостным после комментариев президента Трампа, — написал Дмитриев.

Ранее Трамп назвал огромной глупостью решение Великобритании передать Маврикию остров Диего-Гарсия. Он обвинил Лондон в «абсолютной слабости». Глава Белого дома также подчеркнул, что Дания и европейские союзники должны «поступить правильно» и поддержать американскую позицию по Гренландии.

Президент США также сообщил, что провел с генсеком НАТО Марком Рютте телефонную беседу. Он назвал разговор о Гренландии «очень хорошим». По мнению Трампа, серьезных возражений по его плану касательно острова в ЕС не будет. Глава Белого дома также заявил, что сделал для Альянса «больше, чем кто-либо еще».