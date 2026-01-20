Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 19:24

«Не выглядит радостным»: в России подкололи Стармера после обвинений Трампа

Дмитриев: будущее Стармера не выглядит радостным после обвинений Трампа

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Будущее премьер-министра Великобритании Кира Стармера «не выглядит радостным», заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. Таким образом он прокомментировал обвинения президента США Дональда Трампа в адрес Лондона из-за решения передать Маврикию остров Диего-Гарсия.

Будущее Стармера не выглядит слишком радостным после комментариев президента Трампа, — написал Дмитриев.

Ранее Трамп назвал огромной глупостью решение Великобритании передать Маврикию остров Диего-Гарсия. Он обвинил Лондон в «абсолютной слабости». Глава Белого дома также подчеркнул, что Дания и европейские союзники должны «поступить правильно» и поддержать американскую позицию по Гренландии.

Президент США также сообщил, что провел с генсеком НАТО Марком Рютте телефонную беседу. Он назвал разговор о Гренландии «очень хорошим». По мнению Трампа, серьезных возражений по его плану касательно острова в ЕС не будет. Глава Белого дома также заявил, что сделал для Альянса «больше, чем кто-либо еще».

Кир Стармер
Великобритания
Дональд Трамп
Кирилл Дмитриев
острова
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водителей старше 65 лет предупредили о новых правилах медкомиссии
Военэксперт назвал основную проблему британской армии
Янковский, рождение сына, возвращение в кино: как живет Диана Пожарская
Сотрудникам МЧС расширили полномочия
В Госдуме объяснили новую схему защиты россиян от аферистов
Иностранцы массово поехали в Якутию ради экстремальных морозов
Российская ПВО сбила 60 беспилотников ВСУ за четыре час
На Украине заявили о жизненно важном дефиците
«Автомат есть»: Лукашенко рассказал о своем домашнем аппарате
Логистика в эпоху неопределенности: как бизнес учится работать без ошибок
Обвиняемого в подрыве «Северных потоков» держат в камере для особо опасных
Стало известно, когда Молдавия окончательно покинет СНГ
Трусова объяснила, почему вернулась к Тутберидзе
Теплица из оконных рам на балконе за 2 дня: растим рассаду с комфортом
«Должны вести себя, как союзник»: в Европе высказались о доверии к США
Смерть мужа, дети-актеры, четыре развода: как живет Анна Ардова
«Больные люди»: Лукашенко развенчал один миф о Совете мира по Газе
В ГД придумали, как преодолеть «катастрофический кадровый голод» в медицине
Алиев заявил, что Азербайджан и Армения закрыли страницу войны
Раскрыто, возможно ли зачать ребенка в космосе
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.