«Не может не помнить»: Лавров призвал Макрона не забывать о Наполеоне

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

Президент Франции Эммануэль Макрон не должен забывать о попытках Наполеона и Гитлера завоевать Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. По его словам, россияне всегда помнят об этих событиях.

Уж кто-то, а француз не может не помнить историю России, — сказал Лавров.

Ранее министр заявил, что Россия не станет опускаться до уровня наплевательской и хамской риторики, которую допустил Макрон в адрес Москвы. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва остается выше подобных высказываний, характеризующих позицию Парижа.

До этого глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что Макрон хочет вовлечь Францию в конфликт, заявляя о предоставлении Украине двух третей разведданных. По его словам, это может повлиять на выборы 2027 года.

Президент Франции ранее заявил, что Европа должна получить вооружение, сопоставимое с комплексом «Орешник». Он отметил, что ЕС необходимо оборудование такого уровня для поддержания обороноспособности.