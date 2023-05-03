Названы планы Путина относительно кремлевской резиденции после атаки дронов Песков: Путин не будет реже посещать кремлевскую резиденцию из-за атаки дронов

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Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин не будет реже посещать кремлевскую резиденцию после атаки дронов, сообщил Telegram-каналу SHOT представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, президент продолжит придерживаться намеченного графика работы.

По словам Пескова, Путин в ходе атаки не пострадал. Ранее, отвечая на вопрос журналиста о том, был ли президент в Кремле в момент нападения дронов, Песков ответил: «Нет. Сегодня он работает в Огарево».

В ночь на 3 мая на Кремль была совершена атака двумя беспилотниками. По мнению Пескова, попытку удара по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на Путина накануне Дня Победы. Он заявил, что Россия имеет право принять ответные меры. При этом он подчеркнул, что планы провести парад на Красной площади 9 мая сохраняются и российский лидер будет в нем участвовать.

Власти Москвы с 3 мая ввели запрет на полеты беспилотников в черте города. По словам мэра столицы Сергея Собянина, меры были приняты для предотвращения несогласованных полетов БПЛА. Он подчеркнул, что в последние дни правоохранительные органы Москвы столкнулись с трудностями в работе из-за дронов.