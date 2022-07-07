Нарышкин заявил, что НАТО ведет гибридную войну с Россией и Белоруссией

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Сергей Нарышкин

Руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин по итогам встречи с руководством КГБ Белоруссии заявил, что НАТО ведет гибридную войну против России и Белоруссии, передает ТАСС. Он подчеркнул, что политика военно-политического блока является основной угрозой для международной безопасности.

В ходе и после саммита НАТО в Мадриде, который состоялся совсем недавно, можно сказать, что маски сброшены, и для нас очевидно, что блок НАТО ведет гибридную войну и против России, и против нашего союзника — Белоруссии, — заявил Нарышкин.

Ранее замглавы Генштаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин выразил мнение, что против Союзного государства ведётся гибридная война с акцентом на силовые сценарии. При этом США и Евросоюз, уже практически не скрывая, готовятся к вооруженному противостоянию с Россией и Белоруссией, добавил он.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС не собирается воевать с Россией. При этом продолжит реагировать на проведение РФ спецоперации на Украине посредством санкций, которые будут усиливаться.