Нарышкин оценил решение Турции передать Украине главарей «Азова» Нарышкин: решение передать Украине главарей «Азова» нехорошо характеризует Турцию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Решение турецких властей передать Украине командиров нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) нехорошо характеризует республику, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В беседе с ТАСС он добавил, что Москва расценивает решение Анкары как невыполнение обязательств.

Как невыполненные обязательства турецкой стороной в этой части. <...> Это нехорошо характеризует турецкую сторону, — высказался Нарышкин.

Он также ответил на вопрос, обсуждала ли Москва с Анкарой передачу Киеву главарей «Азова». По словам Нарышкина, российская и турецкая стороны еще не проводили контактов после этого события.

Ранее на Украину из Турции прибыли пять командиров «Азова», сдавшиеся при осаде завода «Азовсталь» в Мариуполе. Они вернулись в страну вместе с президентом Владимиром Зеленским.

По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, передача Киеву «азовцев» является нарушением договоренностей. Он также сообщил, что Москва будет требовать от Анкары разъяснений по данному решению.