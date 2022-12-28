«Надо судить»: в Госдуме поддержали тезисы Медведева о предателях Депутат Соболев поддержал тезисы Медведева о предателях и заявил, что перебежчиков надо судить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru заявил, что поддерживает идею зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о запрете въезда в страну уехавшим на фоне проведения военной операции на Украине гражданам. По его мнению, таких людей по возвращении в Россию нужно судить, а некоторых из них привлекать к уголовной ответственности. Он уточнил, что после новогодних праздников Госдума может взяться за закрепление этих положений на законодательном уровне.

Мы подобный вопрос также прорабатывали. Конечно, перебежчиков и откровенных врагов при возвращении на Родину надо судить. В то же время граждане, которые не только сбежали, подписав бумажки о принадлежности Крыма [Украине] и т. д., а продолжающие поливать свою Родину грязью из-за рубежа и желать ей поражения, должны, наверное, нести и уголовное наказание. Скажу больше, после праздников необходимо в срочном порядке закрепить данные положения законодательно, — заявил Соболев.

Ранее Медведев обратил внимание на то, что эмигрировавшие из России регулярно публикуют посты с проклятиями в адрес российской власти и пожеланиями поражения своей стране. По его мнению, такие действия должны рассматриваться как действия врагов общества и государства, которых следует отрезать от источников доходов и никогда больше не пускать в Россию. Исключения, по его мнению, возможны только в случае предварительного публичного раскаяния оппозиционера, его амнистии или помилования.