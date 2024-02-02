«Надо помочь»: Путин посочувствовал немецкому автопрому Путин заявил о необходимости помочь автопрому Германии

Фото: kremlin.ru/Алексей Даничев/РИА «Новости»

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Германия сейчас уничтожает свою автомобильную промышленность, передает ТАСС. При этом он в шутку добавил, что немцам «надо как-то помочь».

Они сейчас уничтожают свой автопром. Надо бы как-то помочь им, — заявил Путин.

Он также рассказал историю, как во время путешествия по Европе в XIX веке российскому аристократу Николаю Кристофари потребовалось починить часы. Он нашел подходящую мастерскую и был так впечатлен качеством работы, что оставил юному часовщику 10 рублей «на удачу». Юношей был Карл Бенц, позже создавший компанию, известную как Mercedes-Benz.

Ранее политолог Владимир Сергиенко заявил, что проблемы концерна Mercedes являются только началом системного энергетического кризиса в Европе. Таким образом он прокомментировал закрытие 80 салонов Mercedes-Benz на территории ФРГ и продажу штаб-квартиры в Штутгарте.

Эксперт считает, что это связано с проблемами после ухода с российского рынка, на который приходилась наибольшая доля дорогих машин. При этом он обратил внимание, что после отказа от дешевых энергоносителей из России с проблемами столкнулся не только автопром, но и правящие круги: экономить электричество приходится в том числе в Европарламенте.