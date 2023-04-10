Набиуллина ответила на слухи о выплате пенсий виртуальными деньгами Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий исключительно цифровыми рублями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Слухи о том, что россияне будут получать пенсии исключительно в цифровых рублях, не соответствуют действительности, заявила во время выступления в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, электронная валюта является лишь альтернативной формой расчета.

В последнее время появилось довольно много разных слухов о цифровом рубле, например, что он заменит наличные или что пенсии будут платиться только в цифровых рублях. Это абсолютная неправда. Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет. Это еще один из способов расчета, — сказала глава ЦБ.

При этом она подчеркнула, что регулятор продолжит развивать обращение как наличных, так и виртуальных денежных средств. По словам Набиуллиной, главное преимущество цифровых рублей состоит в возможности бесплатных переводов между счетами физических лиц.

Как рассказал ранее директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков, российские банки в рамках эксперимента уже тестируют работу с цифровым рублем. В дальнейшем к пилотному проекту подключат торговые точки. По его словам, россияне смогут расплачиваться цифровым рублем через электронные кошельки, вместо того чтобы платить картой через платежный терминал. Прежде чем цифровая версия рубля станет доступна россиянам, система должна пройти испытания, подчеркнул Чебесков.