«На наших условиях»: посол РФ заявил о новом формате отношений с Западом Посол РФ в Нидерландах Шульгин: Москва готова сотрудничать с Западом на своих условиях

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Александр Шульгин

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что Москва готова рассмотреть новые форматы сотрудничества с Западом, однако только на своих условиях. Прежней схемы взаимоотношений уже не будет, отметил он в беседе с РИА Новости.

Возвращения к «бизнесу как обычно», к прежней схеме взаимоотношений с недружественными нам государствами уже не будет. Однако Россия готова рассмотреть новые форматы сотрудничества на наших условиях, если и когда до этого «дозреют» западные столицы, — объяснил дипломат.

Он добавил, что, в частности Нидерланды «заморозили» почти все остававшиеся открытыми направления двустороннего сотрудничества с Россией. Речь идет об образовании, культуре и науке. Сведены к минимуму и контакты в политике.

По мнению Шульгина, нидерландский бизнес свернул или приостановил свою деятельность в России не только из-за давления Амстердама, но и потому, что в местных СМИ была развязана широкомасштабная антироссийская кампания.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выстоит в условиях гибридной войны со стороны США и их союзников. Она будет еще сильнее, подчеркнул глава МИД. Лавров убежден, что «русофобская кампания» напрямую затронула и дипломатов. Многим из них приходится работать в экстремальных условиях, порой с рисками для здоровья и жизни, пояснил он.