«На ход СВО влиять не сможет»: Песков о визите Блинкена в Киев Песков заявил, что визит Блинкена в Киев не повлияет на ход СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил, что в Кремле это оценивают как поддержку Украины в состоянии вооруженного конфликта. При этом он заявил, что поддержка со стороны США никак не сможет повлиять на ход СВО.

Мы слышали неоднократно заявления о том, что они будут помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег. Мы это воспринимаем именно так. Мы это знаем. Влиять на ход специальной военной операции это не сможет, — заявил Песков.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен прибыл 6 сентября с официальным визитом в Киев. Цель его визита не раскрывается. Центр украинской столицы был перекрыт для проезда транспорта.

Ранее издание Washington Post привело данные засекреченного прогноза американской разведки, согласно которому ВСУ «не смогут дойти» до ключевого города — Мелитополя. По информации издания, эти данные привели к скандалам на заседаниях в Конгрессе США.