«Мы будем гадить вам везде и во всем»: Медведев о властях США Медведев заявил, что Россия имеет право защищаться при помощи ядерного оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что озвученное президентом Владимиром Путиным решение о приостановке участия в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений будет иметь огромный резонанс в мире в целом и в США. По его мнению, прежде Вашингтон был готов «гадить везде и во всем», при этом оставляя вопрос стратегической безопасности в стороне как отдельную тему. Американцы, говорит Медведев, считали, что эта тема не связана с общим контекстом отношений между странами. Однако, сказал бывший премьер, это была ошибка со стороны Вашингтона.

Ведь американский истеблишмент рассуждал до сих пор примерно так: мы будем гадить вам везде и во всем, мы будем поставлять гигантские объёмы оружия киевскому режиму, мы будем работать на поражение России, мы будем ограничивать и уничтожать вас, но стратегическая безопасность — это отдельная тема. Она не связана с общим контекстом взаимоотношений между США и Россией. Она почти священная корова. Этот вывод хуже, чем преступление, — это грубая ошибка американцев, — написал Медведев.

Чиновник добавил, что эта ошибка Вашингтона была вызвана ощущением безнаказанности и превосходства, что царит в Белом доме. По словам Медведева, если американцы хотят поражения России, то мир стоит на пороге мирового конфликта. Кроме того, политик утверждает, что Москва имеет право защищать себя любым способом. В частности, речь идет о ядерном оружии.

Ранее в ходе выступления с посланием Федеральному собранию Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. При этом глава государства отметил, что Москва не выходит из договора окончательно.

Представитель госдепартамента США Нед Прайс на это сказал, что США призывают Россию придерживаться обязательств не начинать ядерную войну.