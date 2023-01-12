МВД объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко

Фото: facebook.com/babchenkoa/Global Look Press

Аркадий Бабченко

МВД РФ объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомственную базу разыскиваемых. Статья, инкриминируемая Бабченко, не указывается.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в ответе на запрос агентства.

Ранее оппозиционный журналист сообщил об уничтожении своего основного аккаунта на Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он подчеркнул, что на него подписаны 300 тысяч человек, а сам аккаунт использовался для сбора средств на помощь ВСУ. По словам Бабченко, блокировка произошла из-за критики «оккупантов, убийц и фашистов». Он саркастично поблагодарил социальную сеть за такую «информационную поддержку» украинской стороне.

При этом Бабченко получил от Facebook сообщение, согласно которому с момента блокировки аккаунта прошло слишком много времени, поэтому отключение не может быть пересмотрено. Он назвал это враньем и заявил, что подал апелляцию сразу же.

Скандально известный журналист стал популярен после инсценировки собственной смерти в 2018 году. Совместно с СБУ Бабченко разыграл сцену своего убийства в Киеве. Его поступок осудило практически всё мировое сообщество.

Затем Бабченко покинул Украину сразу же после того, как стало понятно, что Петр Порошенко проиграл на выборах президента Владимиру Зеленскому. По неподтверждённым данным, Бабченко планировал получить политическое убежище в Норвегии в случае преследования со стороны новых украинских властей.