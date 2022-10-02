Facebook уничтожил основной аккаунт Аркадия Бабченко

Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аркадий Бабченко, 2018 год

Основной аккаунт Аркадия Бабченко на Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) уничтожен, о чем сам оппозиционный журналист сообщил в Telegram. На протяжении нескольких лет проживающий на Украине Бабченко подчеркнул, что на него подписаны 300 тысяч человек, а сам аккаунт использовался для сбора средств на помощь ВСУ. По словам мужчины, блокировка произошла из-за критики «оккупантов, убийц и фашистов».

Моя запасная страница, на которой суммарно около 100 тысяч читателей, к слову, в очередном месячном бане. Да и она все равно настолько понижена в выдаче, что ее, один черт, никто уже не видит, — написал Бабченко.

Он саркастично поблагодарил социальную сеть за такую «информационную поддержку» украинской стороне.

При этом Бабченко получил от Facebook сообщение, согласно которому с момента блокировки аккаунта прошло слишком много времени, поэтому отключение не может быть пересмотрено. Он назвал это враньем и заявил, что подал апелляцию сразу же.

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