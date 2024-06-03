Москва обратилась к США после разрешения Киеву бить по России Рябков предостерег США от просчетов после разрешения Киеву бить по России

Фото: МО Украины

Москва предостерегает США от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя разрешение Киеву применять американское оружие по объектам на территории России. По его словам, которые приводит РИА Новости, РФ призывает Вашингтон относиться к предупреждениям с максимальной серьезностью.

Хотелось бы предостеречь американских деятелей от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Они в силу непонятных причин недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить, — сказал Рябков.

Он посоветовал «этим деятелям, которым все нипочем», детально изучить заявления президента России Владимира Путина на пресс-конференции по итогам переговоров в Ташкенте. Рябков отметил, что лидер РФ сделал «весьма значимое предупреждение и к нему нужно относиться с максимальной серьезностью».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден не стремится к конфликту с Россией и не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны. Однако Кирби признал, что США позволили Киеву наносить удары по военным объектам России.

До этого журнал Forbes сообщал, что первым американским оружием, которым украинская армия ударила по российской территории после разрешения США, стали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Атака, по данным источника, была произведена вечером 31 мая.