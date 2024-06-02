В Белом доме рассказали о миролюбии Байдена Белый дом: Байден не хочет быть ответственным за развязывание мировой войны

Фото: White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телекомпании ABC заявил, что президент США Джо Байден не стремится к конфликту с Россией и не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны. Однако Кирби признал, что США позволили Киеву наносить удары по военным объектам России.

Президент заявил, что не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны. Мы не стремимся к конфликту с Россией и другими ядерными державами, — сказал Кирби.

Ранее сообщалось, что Байден дал негласное разрешение Украине атаковать российскую территорию вооружением, поставленным Штатами. Уточнялось, что что речь идет только о соседних с Харьковской областью российских районах.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран — участниц Евросоюза обсудили отмену ограничений на применение Вооруженными силами Украины оружия НАТО для ударов по территории России. По его словам, сегодня эти дебаты набирают обороты. Глава евродипломатии при этом не уточнил, к какому решению пришли министры иностранных дел европейских стран.