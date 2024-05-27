ВСУ хотят разрешить атаковать Россию оружием НАТО Боррель: в ЕС обсудили отмену ограничений оружия НАТО для ударов по России

Главы МИД стран — участниц Евросоюза обсудили отмену ограничений на применение Вооруженными силами Украины оружия НАТО для ударов по территории России, заявил верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, которые передает Reuters, сегодня эти дебаты набирают обороты.

[Мы обсудили] необходимость предоставления большего числа систем противовоздушной обороны (ПВО), в частности Patriot, а также снятие ограничений на применение Украиной поставляемого оружия [для ударов] по территории РФ. Это дебаты, которые сейчас набирают обороты, — отметил Боррель.

Глава евродипломатии при этом не уточнил, к какому решению пришли министры иностранных дел европейских стран.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. При этом политик подчеркнул, что Альянс не планирует отправлять свои войска на помощь Киеву.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя призывы Столтенберга наносить удары по территории России, заявил, что страна должна достойно ответить на призывы наносить удары по своей территории. Он отметил, что РФ должна показать готовность своих вооруженных сил.