В Госдуме пообещали достойный ответ на призыв НАТО бить по России Депутат Чепа: РФ должна ответить на призыв Столтенберга наносить удары по стране

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия должна достойно ответить на призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга наносить удары по территории страны, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с NEWS.ru депутат отметил, что РФ должна показать готовность своих вооруженных сил. Он подчеркнул, что большинство международных организаций зависимы, поэтому ждать от них правды не стоит.

Мы должны отвечать на такие высказывания готовностью своих вооруженных сил. Мы должны ответить достойно на любые провокации. Сегодня большинство международных организаций зависимы. Обращаться к ним за правдой бесполезно, — пояснил парламентарий.

Чепа добавил, что Столтенберг в скором времени может покинуть свой пост. Он отметил, что за одну неделю слышал разные заявления со стороны стран — участниц НАТО о разрешении бить по российским территориям. Высказывания генсека Альянса парламентарий назвал безответственными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Североатлантический альянс заигрывается в военной риторике и повышает градус эскалации. По его словам, НАТО впадает в военный экстаз, о чем свидетельствует предложение Столтенберга разрешить наносить удары по российским территориям западным оружием.