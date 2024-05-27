Песков: НАТО повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Североатлантический альянс заигрывается в военной риторике и повышает градус эскалации, заявил в интервью РЕН-ТВ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, НАТО впадает в военный экстаз.

Представитель Кремля прокомментировал предложение генсека блока Йенса Столтенберга вновь рассмотреть вопрос о возможности наносить удары западным оружиям по военным объектам на международно признанной территории РФ.

НАТО повышает градус эскалации, НАТО заигрывается в военной риторике, впадает в такой военный экстаз. Это та реальность, с которой нам нужно иметь дело и дальше, — заявил Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя призыв генсека дать Украине возможность использовать поставляемое Западом оружие для ударов по «легитимным целям» на территории России, заявил, что Столтенберг не имеет права делать заявления от лица всех членов блока по тому вопросу, который ими совместно не обсуждался. Он добавил, что главу Альянса уже «осадили».

Столтенберг до этого подтвердил позицию Блока о приеме Украины в Альянс. На заседании глав МИД стран НАТО в Брюсселе он признал, что не знает, когда это случится, однако точно рано или поздно произойдет. Генсек НАТО также выразил готовность Альянса взять координацию военных поставок Украине на себя.