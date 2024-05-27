Лавров рассказал, как Столтенберг превысил свои полномочия Лавров заявил о превышении полномочий Столтенбергом после слов об ударах по РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не имеет права делать заявления от лица всех членов Блока по тому вопросу, который ими совместно не обсуждался, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя призыв генсека дать Украине возможность использовать поставляемое Западом оружие для ударов по «легитимным целям» на территории России, передают «Известия». Он добавил, что главу Альянса уже «осадили».

Я сомневаюсь, что генсекретарь может брать на себя такую ответственность — выступать от имени членов Блока, когда эта тема при них не обсуждалась — в рамках НАТО я имею в виду. Не на уровне секретариата и генерального секретаря, а в рамках Блока, куда входят страны-члены, а он выполняет их волю. Я считаю, он превысил свои полномочия, — заявил глава МИД России.

Ранее Столтенберг высказал мнение, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Генсек НАТО предложил союзникам задуматься над этим. При этом он подчеркнул, что Альянс не планирует отправлять свои войска на помощь Киеву.

Столтенберг ранее подтвердил позицию Блока о приеме Украины в Альянс. На заседании глав МИД стран НАТО в Брюсселе он признал, что не знает, когда это случится, однако точно рано или поздно произойдет. Генсек НАТО также выразил готовность Альянса взять координацию военных поставок Украине на себя. Сейчас их координируют Соединенные Штаты. Политик заявил о необходимости обеспечить «надежную и предсказуемую помощь» в течение всего конфликта.