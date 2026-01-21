Москалькова рассказала о федеральной поддержке жертв военных преступлений Москалькова: в РФ предусмотрены меры поддержки для жертв военных преступлений

В России действует комплекс мер для поддержки пострадавших от действий Киева, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Зверства и военные преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске)». Так она ответила на вопрос NEWS.ru о помощи жертвам военных преступлений украинских властей.

Целый комплекс восстановительно-компенсационных мер предусмотрен для тех, кто стал жертвами неонацизма, потерял жилье. Утратил имущество, пострадало здоровье, выбились из нормальной колеи, которая позволяет детям учиться в школе, взрослым поступить в вузы, устроиться на работу, — сказала Москалькова.

По словам омбудсмена, для каждой территории, включая новые субъекты РФ, разработан отдельный план восстановительных мероприятий. Он включает в себя как региональные, так и федеральные программы поддержки.

Москалькова пояснила, что основное внимание уделяется компенсациям за утраченное имущество и жилье. Для этого предусмотрена специальная процедура оценки ущерба, которая необходима в условиях, когда у людей часто отсутствуют документы.

Для помощи гражданам создаются рабочие группы, в которые входят нотариусы, судебные приставы и банковские сотрудники. Их задача — обеспечить юридическое сопровождение процесса восстановления прав и получения компенсаций.

Особое значение, по мнению омбудсмена, имеет не только материальная, но и психологическая поддержка пострадавших. На новых территориях работают уполномоченные, чья задача — понять глубину проблем людей и точечно корректировать правоприменительную практику.

Ранее Москалькова заявила, что обмены военнопленными между Россией и Украиной могут быть возобновлены. При этом омбудсмен подчеркнула, что диалог Москвы и Киева по данному вопросу носит крайне тяжелый характер.