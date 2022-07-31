Мишустин уволил главу Пенсионного фонда Кигима

Фото: Пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности председателя Пенсионного фонда Андрею Кигима, сообщается на сайте правительства. Временно исполняющим обязанности главы учреждения назначен Сергей Чирков, который ранее был заместителем Кигима.

Временно исполнять обязанности руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) будет Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Андрей Кигим освобождён от должности главы ведомства, — говорится в сообщении.

Как отметили в правительстве, Чирков имеет большой стаж работы в Пенсионном фонде. В 2001 году он пришел туда на должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав, и к 2018 году стал заместителем председателя учреждения.

15 июля президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора Роскосмоса. Его место занял снятый с поста вице-премьера Юрий Борисов.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина будет новая работа, тогда как нынешний уход Рогозина с поста не связан с какими-либо претензиями к его работе. Он также добавил, что у президента России нет планов по встрече с экс-главой корпорации.