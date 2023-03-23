Мишустин раскрыл главную цель западных санкций Мишустин: главной целью санкций Запада изначально был российский народ

Фото: Kremlin.ru

Михаил Мишустин

В 2022 году по России был нанесен мощнейших санкционный удар, главной целью которого Запад избрал народ, хотя с самого начала заявлял, что рестрикции не направлены на простых граждан, сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления перед Госдумой с ежегодным отчетом правительства. По его словам, своими ограничениями Запад стремился радикально снизить качество жизни россиян, спровоцировать массовую безработицу в стране.

Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. И тогда на этот счет особых иллюзий не было, но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно: главной целью был именно российский народ, — приводит слова премьера Telegram-канал правительства.

Мишустин отметил, что Запад пытался обрушить финансовую систему страны, чтобы россияне не могли пользоваться банковскими картами. Зарубежные компании заставляли уходить с российского рынка, чтобы из магазинов исчезли привычные товары, а сотрудники этих организаций лишились работы и дохода.

Премьер добавил, что необходимо быть реалистами и не ждать ослабления санкционного давления. По его словам, кабмин рассчитывает на то, что в 2024 году период адаптации отечественной экономики завершится и она встанет на путь поступательного развития.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ни одна страна в мире не сталкивалась с таким давлением, как Россия. По его словам, Запад пророчил ей депрессию и массовый дефицит товаров после ввода санкций, но теперь сам оказался в такой ситуации и предлагает своим жителям вместо салатов питаться репой.