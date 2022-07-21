Минздрав РФ отказался признать «третий пол» из-за традиционных ценностей Помощник главы Минздрава Кузнецов заявил о следовании ведомства традиционным ценностям

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Минздрав России не выразил поддержку решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признать существование «третьего пола», поскольку в ведомстве придерживаются традиционных ценностей, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, это позиция согласовывается с медицинской наукой.

Защита материнства и детства, укрепление института брака как союза мужчины и женщины, защита семьи, материнства, отцовства и детства, сохранение традиционных семейных ценностей являются основными приоритетами государственной политики Российской Федерации, закрепленными в новой редакции Конституции Российской Федерации. Мы, как и медицинская наука, придерживаемся именно такой позиции и отстаиваем ее на всех международных площадках, — сказал Кузнецов.

Ранее ВОЗ решилапересмотреть руководство по учету гендерной проблематики от 2011 года. Организация будет руководствоваться концепцией о существовании более чем двух полов и сосредоточится на «выходе за рамки бинарных подходов к полу и здоровью для признания гендерного разнообразия».

Президент РФ Владимир Путин назвал совершенно неприемлемой для России ситуацию с числом полов у людей в ряде стран и призвал защищать ценности, «на которых основано наше общество».