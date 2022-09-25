Минобрнауки: аспиранты получат отсрочку от частичной мобилизации В Минобрнауки заявили о предусмотренной для аспирантов отсрочке от частичной мобилизации

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Минобрнауки России разъяснило указ президента России об отсрочке от частичной мобилизации для студентов. В ведомстве уверяют, что аспиранты, как и студенты, также имеют право на «бронь», сообщает «Говорит Москва».

В соответствии с указом, который был выпущен сегодня, аспиранты являются обучающимися. Все обучающиеся в государственных образовательных организациях по программе, которые имеют государственную аккредитацию, по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от мобилизации, в том числе и аспиранты, — подчеркивается в сообщении ведомства.

Российский лидер Владимир Путин 24 сентября подписал указ, согласно которому право на отсрочку от частичной мобилизации получили студенты вузов и колледжей, впервые получающие образование.

Ранее стало известно, что в Минцифры России не поддержали предложение главы Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева об ограничении отсрочки для IT-специалистов. Фадеев предлагал давать «бронь» от мобилизации только специалистам, работающим с технологиями военного назначения.