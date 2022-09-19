Минобороны России заявило об ударе по батальону «Карпатская сечь»

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации батальона «Карпатская сечь», который находился в городе Запорожье, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он добавил, что Воздушно-космические силы РФ за сутки уничтожили высокоточным оружием более 200 украинских военных и 11 единиц техники. Целью удара стали 53-я, 58-я, 93-я механизированные бригады, а также 80-я десантно-штурмовая бригада в Донецкой Народной Республике.

В течение суток высокоточным оружием ВКС нанесены удары по местам сосредоточения живой силы и военной техники 53-й, 58-й, 93-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Торецк, Зайцево, Николаевка, а также 80-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 200 украинских военнослужащих и 11 единиц бронетехники, — говорится в сообщении.

Кроме того, массированные огневые удары по технике и личному составу ВСУ были нанесены в районе Долинки, села Рыбное Запорожской области. В городе Запорожье в районе пункта дислокации нацбатальона «Карпатская сечь», как добавили в ведомстве, были ликвидированы более 70 бойцов украинских сил и четыре единицы бронетехники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили цеха на заводе «Искра» в городе Запорожье, где осуществлялось обслуживание американских реактивных систем залпового огня HIMARS, а средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Александровка Херсонской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины.