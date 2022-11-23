Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в Запорожье

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группа ВСУ в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также ВС России отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком, Купянском и Красно-Ливанском направлениях, а также продолжили наступление на Донецком направлении.

В районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, — сказал Конашенков.

По его словам, за сутки на этих направлениях было ликвидировано около 150 украинских военных, уничтожено восемь бронированных машин, МТ-ЛБ, восемь автомобилей, один миномет и три минометных расчета.

21 ноября группа украинских диверсантов была ликвидирована в районе населенного пункта Днепровское Херсонской области. Они пытались переправиться на левый берег Днепра, который находится под контролем ВС России.

В середине ноября диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины, состоящая из трех человек, была задержана в Белгородской области. По сведениям СМИ, ее участники проходили подготовку на территории Европы.