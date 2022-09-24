Mash: Минобороны России отчитало военкоматы за халатность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что Министерство обороны РФ провело утром общее собрание, где отчитало военкоматы за халатность, привлечение мобилизованных без разбора и вопреки официальным разъяснениям. По данным канала, ведомство пригрозило увольнением сотрудникам комиссариатов в случае набора в рамках мобилизации людей, не проходящих по критериям МО.

Под страхом увольнения причастным наказали навести порядок и рассматривать каждого призывника отдельно. Чтобы в строй не попали люди в возрасте, с инвалидностью и другими недугами, — пишет канал.

Ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян отметила, что военкоматы в некоторых случаях не следуют предписаниям Минобороны РФ. В качестве примера медиаменеджер указала на призывы студентов-очников и отправку повесток людям, которые не попадают под мобилизацию по возрасту.

Жалобы на нарушения в работе военкоматов в различных регионах появились с самого начала мобилизации. Так, глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что в регионе есть случаи призыва ранее не служивших граждан и многодетных отцов. В ходе совещания с правительством региона он подчеркнул, что необходимо создать более тщательный фильтр для отбора призывников. По словам Николаева, все ошибочно мобилизованные уже возвращаются обратно.