Минобороны РФ выпустило видеоролик с призывом на службу по контракту

Фото: Скриншот с видео/МО РФ

Минобороны России опубликовало новый агитационный ролик, предлагающий мужчинам задуматься о службе по контракту в Вооруженных силах. Авторы видео задаются риторическим вопросом — не пришло ли сейчас время встать на защиту Родины?

Героями непродолжительного видео стали охранник в супермаркете, тренер по фитнесу и водитель такси. «Разве таким защитником ты мечтал стать? Разве в этом твоя сила? Разве такой путь ты хотел выбрать?» — задают вопросы авторы ролика зрителю и героям.

В конце видео все трое мужчин в компании сослуживцев предстают в военной форме и в полном обмундировании.

В июле прошлого года в Екатеринбурге на одном из рекламных баннеров местные жители заметили рекламу с призывом вступить в частную военную компанию ЧВК «Вагнер». Снимок, запечатлевший рекламный баннер, опубликовал российский блогер Сергей Колясников. По его словам, реклама была замечена на улице Блюхера. На сайте организации говорится, что «оркестру нужны музыканты на Украине».

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали шестерых россиян, оказывавших содействие Службе безопасности и Вооруженным силам Украины. Задержания производились в Пермском крае, Ростовской области и в Еврейской автономной области (ЕАО). Против граждан были возбуждены дела о государственной измене и шпионаже.