«Оркестру нужны музыканты»: в России появилась реклама ЧВК Вагнера В Екатеринбурге появился баннер с призывом вступить в ЧВК Вагнера

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

В Екатеринбурге на одном из рекламных баннеров местные жители заметили рекламу с призывом вступить в частную военную компанию (ЧВК) Вагнера. Снимок, запечатлевший рекламный баннер, опубликовал российский блогер Сергей Колясников. По его словам, реклама была замечена на улице Блюхера. На сайте организации говорится, что «оркестру нужны музыканты на Украине».

По информации сетевого издания 66.RU рекламные щиты с похожими лозунгами есть на «Уралмаше» и на Пермском тракте, города.

Для тебя хорошие новости — оркестру нужны музыканты на Украине! Они уже освободили Попасную, присоединяйся, чтобы освободить весь Донбасс! Отправься в свой первый боевой поход c живыми легендами индустрии, — говорится на сайте ЧВК.

ЧВК и связанные с ней структуры не комментировали данную информацию и не подтверждали связь с порталом wagner2022.org.

Ранее в РБК рассказали, что для вступления в ЧВК Вагнера необходимо соблюсти ряд требований: не иметь судимостей по тяжёлым статьям Уголовного кодекса РФ, быть в возрасте от 22 до 50 лет и иметь страховой полис. Там отметили, что особых требований по физподготовке к кандидатам нет. Также в материале говорится о том, что ежемесячное вознаграждение для бойцов составляет 240 тысяч рублей.

До этого в ряде СМИ сообщили о создании военной группировки для отправки на Украину, получившей название «собянинский полк». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ничего не знают о якобы формировании нового подразделения.