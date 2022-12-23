Шестерых россиян задержали за госизмену в пользу Украины ФСБ задержала сотрудничавших с СБУ россиян под Пермью, Ростовом и в Биробиджане

Фото: fsb.ru

Сотрудники ФСБ задержали шестерых россиян, оказывавших содействие Службе безопасности и Вооруженным силам Украины, говорится на сайте ведомства. Задержания производились в Пермском Крае, Ростовской области и в Еврейской автономной области (ЕАО). Против граждан были возбуждены дела о государственной измене и шпионаже.

Так, в Пермском крае была выявлена агентурная группа СБУ в составе трех человек. Их обвиняют в подготовке и проведении терактов и диверсий. По данным ФСБ, предводитель группы и активный член неонацистской группы National Socialism / White Power (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) Дмитрий Стрелков в 2019 году выехал на Украину, скрываясь от преследования за экстремистскую деятельность. Там его завербовали сотрудники СБУ. Позднее к нему присоединились еще двое жителей Пермского края — Михаил Соколов и Алексей Гашев.

В Биробиджане сотрудники ФСБ задержали Валерия Качина, обвиняемого в шпионаже в пользу СБУ. По данным ведомства, он планировал вылететь за рубеж и приобрести гражданство Украины, а после — вступить в ВСУ.

В Ростовской области задержали жителя Волгоградской области Евгения Никифорова. По данным ФСБ, он также планировал вступить в ряды украинских военных.

При задержании у Никифорова были обнаружены и изъяты подписанные им анкета и заявление на заключение контракта с ВСУ, костюм «горка Таслан», мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины, — говорится в сообщении ведомства.

Также под Ростовом был привлечен гражданин с паспортами России и Украины, передававший СБУ координаты о дислокации войск России. Как рассказали ФСБ, эти данные помогли ВСУ нанести удар по позициям из РСЗО HIMARS.

Ранее в Подмосковье сотрудниками ФСБ был задержан агент Службы безопасности Украины (СБУ). Он готовил теракты с использованием переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла». Задержанный является гражданином Украины 1972 года рождения. В Россию он въехал через Эстонию на автомобиле. В машине был оборудован тайник, где хранились два ПЗРК «Игла». Кроме них, у мужчины изъяли средства связи, подтверждающие его контакты с украинскими спецслужбами.