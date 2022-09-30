Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео тренировки мобилизованных граждан и добровольцев перед отправкой в зону проведения спецоперации. Боевое слаживание они проходят на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач.

В ходе боевого слаживания военнослужащие осваивают боевую технику и вооружение, оттачивают навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники, артиллерийских систем и систем ПВО, вождение в составе подразделений на танках, боевых машинах пехоты и бронетранспортерах, — говорится в сообщении.