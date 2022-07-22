Минобороны показало кадры работы огнеметных систем «Солнцепек»

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны показало боевую работу расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа. Они произвели уничтожение складов с боеприпасами и укрепленных долговременных опорных пунктов ВСУ.

Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт. Стрельба ведется с использованием новейших программных систем топогеодезической привязки, — сказано в сообщении.

Ранее Министерство обороны России поделилось кадрами работы самоходных минометов 2С4 «Тюльпан», выполняющих огневые задачи по уничтожению замаскированных укрепленных позиций ВСУ. 240-миллиметровый миномет 2С4 «Тюльпан» является единственным в мире минометом подобного калибра и предназначается для уничтожения объектов, которые хорошо защищены и не могут быть ликвидированы артиллерийскими орудиями меньшего калибра.