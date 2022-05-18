Минобороны уточнило число украинских военных, сдавшихся с «Азовстали» Минобороны РФ: за сутки сдались в плен с «Азовстали» 694 солдата ВСУ

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За прошедшие сутки с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен Вооружённым силам РФ 694 украинских солдата, в том числе 29 раненых, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал майор Игорь Конашенков. Всего с 16 мая подняли белый флаг 959 военных ВСУ и нацбатальонов, включая 80 раненых, из которых 51 нуждается в стационарном лечении. Они направлены в больницу Новоазовска (ДНР).

В Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен. За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых, — сообщил Конашенков.

Также, генерал заявил, что российскими средствами ПВО над селом Триполье в ДНР сбит украинский самолёт Су-25, а в Харьковской области уничтожен МиГ-29. Кроме того над несколькими населёнными пунктами сбиты 15 беспилотников ВСУ.

Кроме того за прошедшие сутки уничтожены два украинских самолёта Су-24 на военном аэродроме в районе Днепропетровска, а в районе Николаева выведен из строя дивизион украинских зенитных ракетных комплексов С-300.

Ранее в Telegram-канале штаба теробороны ДНР появилась информация, что с территории комбината «Азовсталь» сдались в плен около тысячи украинских военных.