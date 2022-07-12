Минфин России выяснит, на что тратят деньги крупнейшие госкомпании

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Минфин РФ планирует провести оценку необоснованных расходов компаний с государственным участием, сообщается на сайте министерства. К таким расходам могут относится траты, не связанные с основными видами деятельности, в том числе аренда дополнительных помещений и люксового автопарка.

Минфин России разработал методические рекомендации проведения оценки уровня операционных расходов компаний с государственным участием и подготовил мониторинг их исполнения <...> Мониторинг направлен на выявление необоснованных расходов крупнейших госкомпаний, осуществляющих свою деятельность в том числе с привлечением средств федерального бюджета, — говорится в сообщении.

26 апреля Генпрокуратура выявила хищения на 3 млрд рублей при реализации нацпроектов. Генпрокурор Игорь Краснов отметил, что в общей сложности пресечено более 60 тысяч нарушений при выполнении нацпроектов. Многие из них связаны с нецелевым расходованием бюджетных средств, а также неполным или несвоевременным доведением их до получателей.

Ранее сообщалось, что Роскосмос ежегодно арендует автомобили с водителями на суммы около двух млн рублей. По данным экспертов, корпорация могла бы сэкономить более 500 тысяч рублей, покупая автомобили вместо их аренды: несмотря на то, что не надо оплачивать транспортный налог и страховку за взятый в аренду автомобиль, его в итоге придётся в итоге вернуть, а купленный останется в собственности.