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20 июля 2025 в 13:22

«Милитаристский экстаз»: Песков о нарастающей антироссийской риторике ЕС

Песков: Россия верстает свои планы, исходя из милитаристского экстаза в Европе

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия верстает свои планы, исходя из антироссийского милитаристского экстаза в Европе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По его словам, эта тенденция пока находит понимание не у всех стран, но она уже опасна.

Антироссийский и милитаристский экстаз, он, слава богу, не находит общего понимания пока еще. Но тенденция в целом, конечно, очень плохая и очень опасная. <...> И мы это видим, мы это учитываем и исходим из этого, верстая наши дальнейшие планы, — сказал он.

Песков также отметил, что последний разговор российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом был прагматичным и деловым. По словам пресс-секретаря Путина, каждый из глав государств имеет свою позицию, но они готовы слушать друг друга.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что встреча лидеров России и США возможна. По его словам, она необходима для фиксации итогов большой работы и случится со временем.

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