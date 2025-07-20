«Жестко стоят на своих позициях»: Песков о разговоре Путина и Трампа

«Жестко стоят на своих позициях»: Песков о разговоре Путина и Трампа Песков: последний разговор Путина и Трампа был прагматичным

Последний разговор российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом был прагматичным и деловым, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. По словам пресс-секретаря Путина, каждый из глав государств имеет свою позицию, но они готовы слушать друг друга.

Это был прагматичный, деловой разговор людей, которые жестко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга, — подчеркнул представитель Кремля.

До этого турецкие эксперты выразили мнение, что Соединенные Штаты применяют тактику угроз и резких изменений внешнеполитического курса в отношении России и Украины. По мнению обозревателя Юджеля Оздемира, соответствующие действия вряд ли направлены на реальное урегулирование конфликта между странами.

Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин хочет организовать в КНР трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом. Поводом для этого может стать военный парад 3 сентября в Пекине по случаю окончания Второй мировой войны.