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19 июля 2025 в 22:48

Раскрыта тактика Трампа по России и Украине

Evrensel: Трамп использует язык угроз для влияния на Россию и Украину

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

США применяют тактику угроз и резких изменений внешнеполитического курса в отношении России и Украины, пишет турецкое издание Evrensel. По мнению обозревателя Юджеля Оздемира, эти действия вряд ли направлены на реальное урегулирование конфликта между странами.

Журналист считает, что автором этой стратегии является американский лидер Дональд Трамп. Его ходы подчас можно назвать «непредсказуемыми».

Для президента США Дональда Трампа стало обычным делом пытаться достичь желаемого результата в обход дипломатических правил, угрожая странам и лидерам, унижая их. Поэтому он делает поистине непредсказуемые ходы, — указано в тексте.

Когда Трамп не может добиться своего, то совершает «разворот на 180 градусов». Автор подчеркивает, что после достижения временных договоренностей с украинским лидером Владимиром Зеленским республиканец резко изменил подход и возобновил поставки оружия Киеву.

Как полагает издание, текущая стратегия Белого дома позволяет США одновременно извлекать экономическую выгоду от продажи вооружений европейским странам и Украине, а также оказывать давление на российское руководство. В данных условиях невольно, по словам Оздемира, возникает вопрос, действительно ли Трамп хочет положить конец военному конфликту.

Ранее сообщалось, что даты нового раунда переговоров между Россией и Украиной все еще не назначены. Сторонам предстоит их согласовать в ближайшее время.

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