МИД России: США ответят за враждебные акции против российских дипломатов

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Россия может принять ответные меры в отношении США из-за агрессивных действий Вашингтона против российских дипломатов, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в беседе с ТАСС. По его словам, Россия не заинтересована в эскалации конфликта, однако любой враждебный поступок не останется без внимания.

Российские загранучреждения в США работают в очень сложных условиях, в атмосфере насаждаемой американскими властями русофобии на фоне постоянно вводимых против наших сотрудников ограничений. <...> Мы, разумеется, не заинтересованы в эскалации, но на подобные враждебные акции вынуждены принимать ответные меры — как «зеркальные», так и асимметричные, — объяснил представитель МИД.

Агрессивными действиями Даричев называет конфискацию американскими властями объектов дипломатической недвижимости, отказ россиянам в свободном передвижении и возможности устанавливать контакты с Госдепартаментом. Он уверен, что в таких условиях не приходится говорить «ни о какой даже минимальной нормализации условий функционирования наших диппредставительств».

Ранее МИД России ответил на призывы Латвии прекратить выдавать туристические визы россиянам и признать Россию «государством — спонсором терроризма». Это очередное проявление русофобии, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства в связи с провокационным решением сейма Латвии, сказано в заявлении российского министерства.