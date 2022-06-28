МИД: Россия прекратит работу представительств двух шведских госорганизаций

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Временный поверенный в делах Швеции в России Давид Юханнес Даниэльссон был вызван в российский МИД. Представители внешнеполитического ведомства передали дипломату информацию о прекращении работы двух шведских государственных организаций на территории РФ из-за несоответствия заявленной деятельности. На сайте министерства уточнили, что данными организациями стали Шведское агентство международного развития и Шведский институт.

В случае принятия шведскими дипломатическими и консульскими учреждениями дальнейших усилий по продвижению проектов данных ведомств их сотрудники с соответствующим рефератом будут объявлены persona non grata. Главе шведской дипмиссии вручена соответствующая нота, — предупредили в российском МИД.

Сотрудники российского дипведомства уточнили, что обе зарубежные госорганизации занимаются продвижением национальной шведской культуры, языка и образа жизни за границей и реализуют стратегии шведского МИД на 2020–2024 годы «по поддержке демократии, прав человека и окружающей среды в России». Общий бюджет финансирования этой программы составил 389 млн шведских крон (около 39$ млн).

Согласно заявлению МИД, с начала спецоперации на Украине в Стокгольме заявили, что данная программа будет выделять средства только на финансирование «российских демократических, правозащитных, экологических НПО и независимых СМИ», свернув природоохранные проекты в регионе Балтийского моря и в Евроарктическом регионе, а также образовательные и социально-общественные инициативы. Таким образом деятельность организаций не отвечает заявленным целям развития сотрудничества.

В настоящее время реализуемые на территории РФ проекты Шведского агентства международного развития и Шведского института фокусируются на стремлении дестабилизировать российское общество, — сказано в сообщении МИД РФ.

Ранее в российском МИД сообщили, что Россия высылает восемь дипломатов Греции в качестве ответной меры. Послу Греческой Республики Екатерини Нассике был выражен протест из-за «конфронтационного» курса греческих властей по отношению к России. Отмечается, что Афины «осуществляли поставки вооружений и военной техники киевскому режиму», а также объявили группу российских дипломатов в Греции персонами нон грата.