МИД России отреагировал на совместные учения Армении и США Рябков: Россия обеспокоена проведением совместных учений Армении и США

Фото: U.S. Army photo by Staff Sgt. Thomas Mort

Россия восприняла с озабоченностью информацию о проведении совместных учений Армении и США, заявил в беседе с ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что Москва исходит из того, что членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) следует придерживаться практики учений со своими союзниками.

Армения — союзник по ОДКБ, мы исходили и исходим из того, что в духе союзничества нужно придерживаться практики учений с теми, кто входит в этот союз, — сказал Рябков.

Минобороны Армении анонсировало проведение совместных с США военных учений. Маневры под названием Eagle Partner 2023 будут проходить с 11 по 20 сентября. Одной из целей операции станет повышение готовности армянских войск к плановым оценкам в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти учения вызывают настороженность. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, военные учения демонстрируют, что Ереван действительно пытается «уйти от России».