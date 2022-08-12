МИД России осудил Японию за отстранение посла в Токио от памятной церемонии

Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Император Японии Нарухито (слева) и императрица Масако (Справа) в масках на лицах посещают поминальную службу, посвященную годовщине капитуляции Японии во Второй мировой войне. Архивное фото

Отстранение посла России в Японии Михаила Галузина от участия в памятных мероприятиях, посвященных атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, возмутительно, заявил глава третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев. Он назвал решение властей Японии циничным использованием трагических страниц истории в политических целях, передает РИА Новости.

Японский истеблишмент не только идет на нарушение общепринятых норм дипломатического протокола и человеческой этики, <...> Мы даже видим, как японское руководство готово цинично использовать в своих конъюнктурных политических целях самые трагические страницы истории своей собственной страны, — сказал Ноздрев.

«Церемонии мира» в память о жертвах бомбардировок Хиросимы и Нагасаки проводятся в Японии ежегодно. На них приглашаются лидеры ядерных держав и послы всех стран. В нынешнем году власти городов не позвали на памятные мероприятия послов России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мемориальная церемония в Хиросиме вылилась в циничную попытку предать забвению память жертв действий США. Одновременно устроители мероприятия постарались и дискредитировать Россию.

Постпред России при ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, раскритиковал главу всемирной организации Антониу Гутерриша за то, что в своей речи в память о жертвах бомбардировок Хиросимы и Нагасаки он не назвал страну, виновную в этом. По словам дипломата, мир не должен забывать о том, что это сделали США, применив без всякой военной нужды атомное оружие против мирных людей.