МИД России: G7 необратимо деградировала

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Деятельность «Большой семерки» необратимо деградировала, сообщили на официальном сайте МИД РФ. Там отметили, что под предводительством англосаксов G7 превратилась в инкубатор деструктивных инициатив в мире. Также МИД заметил, что члены объединения «не стесняются заигрывать» с незападными государствами, чтобы не позволить им развить связи с Россией и Китаем.

«Группа семи» некогда представляла собой объединение, члены которого координируют позиции по различным вопросам мировой повестки дня. Но теперь она необратимо деградировала. Превратилась в инкубатор, где под предводительством англосаксов вызревают деструктивные инициативы, расшатывающие глобальную стабильность, — указано в сообщении.

На полях саммита «Большой семерки» в Хиросиме премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что на сегодняшний день Китай представляет наибольшую угрозу глобальной безопасности. По его словам, все страны G7 продемонстрировали единодушие в отношении КНР.

Ранее стало известно, что G7 намерена создать новую совместную платформу, которая позволит противодействовать экономическому принуждению. Отмечается, что новая платформа станет основным форумом для координации действий «Группы семи» в ответ на указанное явление. Она будет рассматривать пагубное использование принуждения для вмешательства в суверенные дела других государств. В качестве примера потенциального применения платформы приводится Китай, который некоторое время назад использовал свою экономическую мощь, чтобы заставить страны, включая Австралию и Литву, разрешить политические споры.